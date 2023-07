Escale au musée – viens t’a(musées) durant les congés d’été

Grâce aux musées Marmaille&Co, petits et grands pourront mettre ces jours de congé à profit pour faire le plein de découvertes et de culture.

Une fois n’est pas coutume, les musées wallons et bruxellois ont mis les petits plats dans les grands pour concocter aux familles un été riche et ludique.

Faire un plongeon dans la culture ? En voilà un programme rafraîchissant !

Des dizaines d’activités à vivre en famille… et aussi un programme de stages de folie.

Découvrez sans attendre le programme province par province : http://museozoom.be/escale-au-musee/

Après une première édition couronnée de succès, Marmaille&Co a le plaisir de vous convier cette année encore à sa journée événement 100 % dédiée aux familles !

Et en 2023, nous avons décidé de vous mettre au vert et de vous proposer une journée de détente où culture et musées rimeront plus que jamais avec durabilité !

C’est parti pour la deuxième édition de l’événement Marmaille&Co ! Suivez le guide, tous les détails par ce lien : http://museozoom.be/evenement-marmailleco-2023/