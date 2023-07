Le RFC Sart monte en 1ère provinciale

Un fait historique pour le Club et pour la Commune, puisque cela ne s’était plus produit depuis plus de 70 ans. Cette montée en 1ère Provinciale a été conquise à la suite d’un tour final disputé à domicile contre Momalle devant plus de 1.000 personnes, ce qui restera gravé dans la mémoire des joueurs ainsi que des supporters de Sart. Supporters qui ont joué leur rôle de 13ème joueur à la perfection : cris d’encouragement, fumigènes et… fûts de bière. Un trophée a été remis à Clément Mawet Président du Club, ainsi qu’à chaque joueur.