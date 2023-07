«Les charmes de la vallée de la Hoëgne»

La Hoëgne est sans nul doute la plus connue des rivières nées du plateau des Hautes-Fagnes. Elle se charge de ses premières eaux à 660 mètres d’altitude près de la Baraque Michel, elle serpente dans la tourbe des Fagnes puis elle devient un torrent à Belleheid situé à 380 mètres d’altitude. Au cours des siècles passés, elle fut le site d’une activité importante dans l’exploitation du minerai de fer, ce qui fit le renom du Marquisat de Franchimont auquel le ban de Sart était rattaché. La Vallée de la Hoëgne a un intérêt botanique remarquable grâce aux hépatiques, aux mousses et aux fougères. Site de repos aménagé et protégé pour la bourgeoisie, la Vallée de la Hoëgne se voit devenir lieu de villégiature. La Reine Marie-Henriette qui réside à Spa à la fin de sa vie, inaugura le 5 septembre 1899 cette promenade réaménagée. Les deux cascades principales qui jalonnent la rivière portent d’ailleurs le nom du roi Léopold II et de son épouse. Grâce à la balade guidée que vous propose Jacqueline Eenens, vous pourrez découvrir toutes les merveilles de cette superbe vallée. Prévoir son pique-nique et de bonnes chaussures de marche. Les chiens calmes tenus en laisse sont les bienvenus.

Angel