En juillet et en août, des expositions et des animations au Musée de la lessive

Viens laver le linge avec d’anciennes machines

Le printemps est le moment du renouveau, les fleurs sortent, le soleil devient plus chaud et les ménagères ont envie de tout laver dans la maison, de la cave au grenier. elles ouvrent toutes les armoires et en sortent le linge : draps, taies, chemises, caleçons, essuies, chaussettes…, allez, il faut tout laver ! Viens aider les lavandières et découvre les très vieilles machines à laver du musée. Viens avec papa et maman et si « papy et mamy » sont avec toi, ils te raconteront comment ils faisaient la lessive quand ils étaient jeunes. Après la visite, tu pourras essayer de faire la plus belle bulle de savon ou la plus grosse, celle qui s’envole le plus loin.