Vadrouille au château de Moha: un programme d’été riche

Il y a tout d’abord une invitation à la balade, en mode « slow tourisme », à pied, à vélo… ou en draisines (déjà accessibles pour pédaler le long de la ligne 127) le 9 juillet prochain. Une journée mettant dans le même temps en valeur les acteurs du tourisme local du Parc naturel Burdinale Mehaigne avec Siantar Square pour une dégustation de cuisine indonésienne ou encore Martha et Kevin qui concocteront un aperçu de street food indonésienne salée.

L’été est à nos portes, c’est donc l’occasion pour le Château féodal de Moha de proposer un programme d’activités qui se décline autour de plusieurs notions telles que la balade, l’aventure et la découverte. Un programme qui met l’accent sur la « Vadrouille au château ».

Ensuite, le 16 juillet, les aventuriers sont invités à vivre des aventures avec des initiations aux tirs d’armes, des kits de jeux et pour la première fois, un archery tag (4 €/personne, à partir de 12 ans). Cette activité est comparable au paintball mais se joue avec un arc et des flèches sur une zone définie.

Toujours une terrasse durant l’été

Au mois d’août, il vous sera possible de goûter une « brunch box » préparée avec des produits locaux par « Red Dingue » et accompagnée de boissons plus ou moins alcoolisées (prix : 26 euros).