PaS de permis pour le Labyrinthe ? «La régularisation est en cours»

« En effet, située en zone agricole au plan de secteur, une activité touristique est considérée comme une destination exceptionnelle et dérogatoire au plan de secteur. » Le CEO de La Petite Merveille rappelle que les installations ne sont que temporaires – « on enlève tout après trois mois – mais reconnaît qu’une procédure de régularisation est en cours. « Comme il s’agit d’une attraction temporaire, on nous a assuré qu’il ne fallait pas de permis d’urbanisme », explique Bart Maerten. « La seule erreur que nous avons commise, c’est de réaliser un ancrage au sol pour les palissades en bois du Labyrinthe des Flèches. La commune nous a informés que nous ne pouvions pas faire ça. Alors on s’est mis autour de la table, on a rentré un permis, et d’ici quelques semaines, tout sera en ordre. Ce n’est pas comme si on avait agi sans concertation. »