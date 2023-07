L’ASBL Solidarités-Virton doit quitter ses locaux : « La compagnie a refusé d'assurer le bâtiment en raison de son état »

Ils sont les premiers témoins de l’évolution de la précarité dans la région gaumaise. De plus en plus de monde frappent à leur porte. Des couples qui doivent sortir deux mois de caution et un mois de loyer, et à qui il ne reste plus un sou pour se meubler. Des jeunes placés, qui prennent leur indépendance. Alors, nous avons poussé la porte de ce service, et déambulé sur les quatre niveaux du bâtiment qu’ils doivent quitter, rue Croix Lemaire.

L’ASBL sommée de quitter ses locaux

De la petite cuillère, à l’appareil à fondue, en passant par les jeux et livres pour enfants, on peut équiper une maison complète, pour pas grande chose. Tout ce qui leur est donné, est réparé, nettoyé. C’est une fourmilière. On ne s’attendait pas à voir autant de monde dans les rayons et à la caisse.