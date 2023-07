35e édition du festival des Arts de la Rue «Les Tilleuleries» à Nassogne le 9 juillet

L’édifice est bordé de Tilleuls. L’événement s’appellera tout naturellement « Les Tilleuleries » ! L’objectif de départ : aborder une autre facette de l’univers théâtral et amener le spectacle au cœur du village en dehors des structures classiques. Lire aussi David Dehenauw confirme: une tornade a ravagé une forêt à Bouillon, « il y a trois à cinq tornades par an en Belgique » « 36 ans plus tard, nous sommes toujours là ! 35 éditions à vous faire rêver avec un festival haut en couleurs, près de chez vous, pour tout le monde, et dont la qualité reconnue aujourd’hui attire un public de plus en plus nombreux », explique avec enthousiasme Justine Baudot, directrice du centre culturel de Nassogne.

Bref, vous l’aurez donc compris, s’il y a un évènement à ne pas manquer cette année, c’est bien évidemment la 35ème édition du Festival « Les Tilleuleries » organisé par la Centre culturel de Nassogne. Il se déroulera le 9 juillet au cœur de Nassogne. Cette année encore, clowns contorsionnistes, jongleurs audacieux et trapézistes intrépides investiront les alentours du Hall omnisports pour emmener le public dans leurs univers tantôt burlesques, tantôt acrobatiques où magie et bonne humeur seront plus que jamais au rendez-vous !

Mais malgré le succès rencontré au fil du temps, « Les Tilleuleries » met un point d'honneur à rester un festival à échelle humaine, privilégiant l'ambiance conviviale et la qualité des spectacles proposés. Et pour l'accueil et le ravitaillement (bar et petite restauration), les spectateurs pourront compter sur nos fidèles bénévoles !

Alors seul·e, en famille ou entre amis, « Les Tilleuleries », c’est un moment qui se vit et se partage !