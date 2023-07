Naissance d’un bébé otarie au zoo d’Amnéville

Sudinfo

Une naissance pour débuter la nouvelle saison. « Commençons par un rapide portrait de famille des 5 otaries de la baie des lions de mer : Magellan et Luna (les aînés), Shouka et June (les cousines), Gonzo (le jeune mâle). June avait donné naissance au dernier bébé, né le 20 juin 2013 et depuis, aucun chiot n’avait pointé le bout de son nez », explique le zoo à travers un communiqué. Le parc animalier a donc patienté 10 ans pour fêter une nouvelle naissance d’otarie.

« Le 19 juin 2023, à 12h20, Shouka a mis au monde un petit nouveau. Tout comme son bébé, la jeune maman est née à Amnéville, le 13 juin 2012. C’est une otarie très joueuse et maline qui excelle dans les apprentissages complexes. Shouka est aussi extrêmement dynamique et a un caractère bien trempé puisqu’elle n’hésite pas à montrer sa dominance face aux mâles qui font plus de deux fois son poids. Gonzo lui, est né le 31 mai 2009 à Cologne. Ce n’est malheureusement pas un natif de la Moselle… Le mâle a grandi au Parc Astérix et a rejoint notre groupe de lions de mer en avril 2021. C’est un animal doux et motivé, toujours partant pour participer aux entraînements qu’ils soient médicaux, cognitifs ou dynamiques. Il est aussi très bavard et aboie beaucoup dès lors qu’il est en contact avec ses femelles. »

Des nouvelles du nouveau-né

Le nouveau-né fait actuellement 8,05kg, il tète très bien sa mère, se montre déjà très explorateur et a effectué sa première baignade (d’une durée de 30 secondes seulement…) le 27 juin. Il est choyé par une maman très protectrice qui lui donne beaucoup, beaucoup d’amour. « Le sexe lui, a été déterminé il y a quelques jours, mais pour le découvrir, on vous donne rendez-vous le 6 juillet, à 19h, sur nos réseaux sociaux », conclut le zoo.