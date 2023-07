Une nouvelle vie pour l’ancienne école de Gérouville

Au cœur du village de Gérouville, l’ancienne école située sur la place du Tilleul a connu diverses fonctions : après avoir accueilli l’ancienne mairie de Gérouville, elle a ensuite abrité la bibliothèque.

Ce lieu a été choisi par la commune, la Commission Locale de Développement Rural et les habitants pour en faire un lieu multiservices de qualité. Le bâtiment principal accueille une maison de village, des salles polyvalentes et la bibliothèque, tandis que l’annexe devient un espace lié à la promotion touristique, plus précisément un Office du Tourisme géré par la commune. Vu l’intérêt patrimonial du bâtiment, celui-ci a été préservé au maximum. Il en va de même pour l’annexe qui a été reconstruite en conservant sa volumétrie initiale. L’auteur de projets en charge de la conception est le bureau d’architecture Alinea Ter de Habay-la-Neuve. Le coût des travaux réalisés par l’entreprise Cobelba s’élève à 1.910.525,43 € TVAC. Ils sont subsidiés par les Services publics de Wallonie – Développement Rural dans le cadre du Programme communal de Développement rural (PCDR) à hauteur de 1.002.019,41 € TVAC, par le Commissariat général au Tourisme à hauteur de 90.546 € TVAC et par le Fonds d’impulsion communal de la Province de Luxembourg à hauteur de 25.000 €.