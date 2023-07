Un coup de pouce pour financer la carte campus

La prime est octroyée par la Ville de Virton uniquement aux étudiants de l’enseignement supérieur qui se déplacent avec le train au départ de la gare de Virton et qui utilisent les titres de transport Cartes Campus ou abonnements. Une manière de soulager les portefeuilles des étudiants navetteurs qui doivent souvent dépendre du train pour aller étudier dans les grandes villes.

Les Cartes Campus, soit les abonnements SNCB à 5 allers-retours nominatifs à compléter sur une période de 49 jours, seront remboursées à une hauteur de 125 euros maximum, soit 10 euros de plus que l’année dernière. La Ville de Virton assure que le montant sera perçu pour le 31 décembre 2023 sur le numéro de compte à renseigner sur le formulaire d’aide financière. Cette aide concerne donc l’année scolaire passée (2022/2023), et non la suivante.