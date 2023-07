Trois expositions consacrées à Pierre Dandoy

20 ans après la disparition de Pierre Dandoy, trois expositions retracent le premier volet de la vie et de la carrière de ce photographe et figure namuroise incontournable.

À la Galerie du Beffroi, Archives/Saison 1 relate son parcours professionnel et artistique entre les années 40 et le début des années 70. L’exposition s’appuie sur de nombreuses archives familiales, quelques vidéos et en particulier, des photographies issues du Fonds Pierre Dandoy, conservé aux Archives de l’État de Namur. L’expo aura lieu du 5 au 29 juillet.