Le château décoré de centaines de fleurs

« Ils mettront en valeur les collections exceptionnelles », explique l’équipe du château. « Pour ce tout nouvel évènement, ce sont 4 artistes florales bénévoles qui se joindront à Aurélie Thunus, fleuriste professionnelle à Robertville, et qui, grâce à leur talent et leur créativité, vont transformer de façon magistrale le château de Reinhardstein en un superbe écrin fleuri. »

Au cours du premier week-end, le spectacle fleuri sera enrichi par la présence d’artistes et artisans qui présenteront leurs réalisations originales et créatives. Un groupe de jazz, un harpiste, un flûtiste et un groupe de cuivres rehausseront encore l’événement de leur présence. « Et pour les enfants comme pour les grands, le tir à l’arc sera accessible toute la journée. »