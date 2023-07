10 ans pour le RAVeL qui relie Aix-la-Chapelle au Luxembourg

En collaboration avec les partenaires d’Allemagne et du Luxembourg, l’agence du tourisme des cantons de l’Est (ATCE) a organisé ce week-end une fête dédiée au dixième anniversaire de ce RAVeL, considéré comme un succès européen. La Vennbahn est en effet la plus longue piste cyclable d’Europe, avec une longueur de 125 km. Elle permet de relier Troisvierges (Grand-Duché de Luxembourg) et Aix-la-Chapelle (en Allemagne), en traversant l’est de la Belgique.

Lors d’une séance académique à Leykaul, sur le territoire de la commune de Bütgenbach, Elisabeth Paul, conseillère déléguée de la région urbaine d’Aix-la-Chapelle, Anne Haag, représentante du ministre luxembourgeois du Tourisme, et Isabelle Weykmans, ministre du Tourisme de la Communauté germanophone de Belgique, ont souligné l’importance du RAVeL Vennbahn pour le cyclotourisme transfrontalier. Dans leur déclaration d’intention signée conjointement, elles se sont engagées à poursuivre à l’avenir leur soutien pour le maintien de la qualité de la Vennbahn et la poursuite de son développement, indique l’agence du tourisme dans un communiqué.