Retour du Festival équestre de Wallonie à Ghlin après une année d’arrêt: voici tous les changements!

Le Rassemblement Équestre Montois, qui était le seul organisateur, a créé un partenariat avec le Centre Provincial des Métiers du Cheval de Ghlin afin d’améliorer les moyens matériels et humains à mettre en œuvre pour cette manifestation. D’autre part, pour faciliter les conditions de participation des cavaliers, toutes les épreuves se dérouleront sur une seule piste au lieu de deux. De quoi offrir plus d’espace aux couples cavaliers-chevaux. Et comme le programme a été étoffé, le Festival se déroulera sur six journées au lieu de quatre auparavant.

Spectacle garanti. - D.R.