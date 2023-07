La réouverture de la piscine de nouveau repoussée

Vous espériez piquer une tête dans la piscine de Cuesmes cet été ? C’est raté ! L’ouverture du bassin est repoussée.

Isolation, électricité, toiture et chauffage : la piscine communale est fermée pour des travaux de rénovation depuis février 2021. Après plus de deux ans de chantier, la Ville de Mons avait annoncé une possible réouverture cet été, après l’avoir déjà reculée de plusieurs mois en raison de travaux supplémentaires. Mais vous ne pourrez finalement pas profiter de la piscine cet été.