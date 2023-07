Les élèves pourront choisir l’anglais ou le néerlandais

Grégory Lefrancq

Un cours d’apprentissage des langues modernes pour les 3ème et 4ème primaires sera imposé dans les écoles wallonnes dès l’année scolaire 2023-2024. La majorité des établissements a choisi d’imposer une langue à ses élèves. Ce ne sera pas le cas pour les enfants scolarisés à Dour. « Les élèves de 5ème et 6ème primaires ont le choix entre l’anglais et le néerlandais depuis 1998 », rappelle Vincent Loiseau, échevin de l’enseignement.