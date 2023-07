Retour des joutes nautiques : la société de joutes fête bientôt ses 100 ans !

C’est la reprise des traditionnelles joutes nautiques à Thuin. Organisés par la Société des Sauveteurs-Jouteurs de la Thudinie le dimanche à partir de 13h30, ces combats sur barques comptent toujours entre 30 et 40 participants.

En plus des joutes le dimanche, d’autres événements seront organisés comme une initiation le 15 juillet, plusieurs déplacements et le tournoi franco-belge de la Thudinie, le samedi 26 août. Pour les intéressés, une initiation est aussi possible tous les dimanches. Il suffit de se présenter.