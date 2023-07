Le cinéma en plein air fait son grand retour cet été

Pour la 3e année consécutive, le service Jeunesse du CPAS de Charleroi organise le « Cinéma Plein Air dans votre Quartier » en collaboration avec le Service Cinéma de la Province de Hainaut, la Sambrienne et les partenaires socio-culturels de Charleroi. Des projections en extérieur auront lieu à Charleroi, Marcinelle, Gilly, Marchienne et Jumet les mercredis 12 et 19 juillet et 9, 16 et 23 août.

Le programme complet est à découvrir sur le site de la ville. Trois films seront aussi projetés au Quartier d’été les mardis de juillet, à la Place Verte.