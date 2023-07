Troisième édition de Quartiers Libres au parc Bivort du 5 au 9 juillet

Après une série d’escales dans les quartiers, rendez-vous dans l’écrin de verdure jumetois, du 05 au 09 juillet. Au programme : des animations pour toute la famille, des jeux pour enfants, des installations surprenantes, des spectacles, de la musique pour se déhancher et une guinguette pour se reposer et se retrouver!

Le Parc Bivort résonnera une fois de plus des rires des petits et grands du 5 au 9 juillet. En effet, après avoir sillonné les quartiers en Mai, Quartiers Libres se pose au cœur de Jumet pour sa dernière escale. De mercredi à dimanche, il y aura en continu : des animations et jeux pour enfants proposés par l’Accueil Temps Libre de la Ville de Charleroi.