L’asbl YFU recherche des familles d’accueil pour des étudiants internationaux

Cette année, une quarantaine d’étudiants ont décidé de venir étudier en Belgique pendant 3 à 10 mois. Ils sont âgés entre 15 et 18 ans et proviennent du monde entier. Ils souhaitent participer à une expérience de vie tout en améliorant leur niveau de français et découvrir notre culture.

Par exemple, Abigail vient des Etats-Unis. Elle aura 16 ans à son arrivée en Belgique. Elle fait du violon et ses compositeurs favoris sont Dvorak et Tchaikovsky. Elle aime lire et aspire plus tard à être architecte ou cheffe d’entreprise.