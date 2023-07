L’autoroute A1 entre Tournai et Lille fermée plus d’un mois

V.H.

L’autoroute A1 supporte à l’entrée de Lille un trafic de 200 000 véhicules par jour dans les deux sens dont 13 % de poids-lourds. Des travaux sont nécessaires en raison d’une chaussée vieillissante et d’ouvrages d’art anciens à rénover, sur une distance de 4 kms. Cela aura des conséquences pour les automobilistes belges qui empruntent l’itinéraire vers Lille. En effet, une fois l’échangeur avec l’A22 en direction de Dunkerque/Calais passé, les voies menant à Lille seront complètement fermées à la circulation et ce, du 10 juillet au 12 août. Une déviation, inévitable, sera mise en place et les véhicules seront amenés à suivre la sortie «Villeneuve d’Ascq-Quatre Cantons» pour atteindre Lille via les routes nationales. Les déviations seront également inévitables pour se rendre à Tourcoing.