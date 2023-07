Walibi se lance à la recherche demonstres pour Halloween

Outre les compétences liées aux fonctions spécifiques, tout candidat souhaitant rejoindre l’équipe Halloween devra faire preuve de créativité et d’imagination, être âgé d’au moins 16 ans et être flexible par rapport aux horaires. En effet, lors des nocturnes le parc est ouvert au public jusqu’à 22 h.

Comment postuler ?

Pour tenter sa chance de rejoindre l’équipe Halloween, il faut se rendre sur le site « carrière » du parc d’attractions avant le 31 juillet et choisir l’une des 3 fonctions (figurants, costumiers et maquilleurs). Ensuite, le candidat pourra remplir un formulaire et enregistrer une vidéo de présentation. Cette dernière n’est pas obligatoire, mais offre plus de chance de succès.