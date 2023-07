L’instit’ écrit au Bic sur le corps de Thyméo, 10 ans, à Saint-Ghislain : un an après, « il a peur de se faire punir », raconte sa maman

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tout cet été, nous vous donnerons des nouvelles de ceux qui ont marqué l’actualité. En octobre dernier, nous vous parlions du jeune Thyméo, âgé de 10 ans et scolarisé à Saint-Ghislain. Il avait subi un acte incompréhensible de la part de son institutrice.

C’était il y a déjà plusieurs mois : sa professeure de langue, excédée, commet un geste déplacé, elle le griffe au Bic, devant toute la classe. En plus de lui barbouiller le visage, elle soulève son pull et poursuit les traces dans son dos. « Il a été humilié et ne veut plus mettre un pied là-bas. C’est la goutte de trop », s’était exclamée à l’époque Jennifer Royer, la maman du petit garçon.