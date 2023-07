L'Oise en été: un Eden naturel à découvrir

L'équitation est une activité phare de l'Oise. Les chevaux Henson, réputés pour leur docilité, offrent une expérience unique de découverte des forêts domaniales de Compiègne et de Chantilly.

L'Oise est une destination idéale pour ceux qui cherchent à se connecter avec la nature. Ses vastes espaces verts, forêts domaniales, fleuve, étendues d'eau et rivières offrent un terrain de jeu idéal pour la détente et l'aventure.

Naviguer et Pédaler: Une Aventure Double

Le parcours "Boat & Bike" combine une croisière sur l'Oise et un retour à vélo, avec un rallye découverte pour en apprendre plus sur la batellerie et les sites rencontrés.