La première édition du «Lesve’Tival» aura lieu les 14 et 15 juillet

Les citoyens et les touristes de passage dans le petit village de Lesve (Profondeville) pourront cette année profiter du premier festival d’été, le « Lesve’Tival » qui se déroulera les 14 et 15 juillet prochain. L’événement a été lancé par une bande de 10 amis, vivant dans le village et souhaitant mettre sur pied un week-end musical à travers l’ASBL portant le même nom que l’événement.