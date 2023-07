Relais de Paris, une cuisine française au cœur de Bruxelles dans le quartier du Sablon

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un air de bistrot parisien en plein cœur de Bruxelles ? C’est le cas avec le Relais de Paris. Monica Benito et Reza Afshar Kharaghan ont décidé d’implanter le concept dans la capitale belge. Le premier Relais de Paris a vu le jour en 1972 et se décline aujourd’hui sous forme de franchises dans 26 pays. Pour Monica et Reza, c’est une première dans le domaine de l’horeca.