Il y a trop d’accidents dans les parcs à conteneurs en Province de Luxembourg: voici les gestes à éviter!

21 accidents dans les parcs à conteneurs et lors des collectes, c’est trop. Ces chiffres sont plus élevés que d’habitude. « Nous voulons le minimum d’accidents et mettons tout en œuvre pour que ça n’arrive pas, explique Pierre Collignon, directeur logistique. Nous mettons à disposition l’équipement et le matériel qui convient le mieux pour la protection individuelle. Certains préposés glissent, ce qui peut arriver même avec le meilleur équipement. On ne peut pas tout éviter. D’autres se tordent le pied en rangeant un conteneur. »