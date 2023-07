Comment vas-tu ? Très bien ! Je suis au Portugal, il fait beau. Dans quelques jours je retourne à Londres. On prépare la tournée. On veut faire quelque chose d’encore plus gros que ce que j’ai fait par le passé. On a voulu prendre le temps de faire ça bien. Au départ, je ne voulais pas m’engager dans quelque chose d’aussi colossal, surtout quand on sait que la fête ne s’arrête jamais dans le milieu de la nuit… (rires) Mais ce sera le plus gros show de hip-hop jamais vu, ça c’est sûr.

J’avais 8 ans quand « Get Rich or Die Tryin’ » est sorti et je m’en souviens comme si c’était hier... Ah ouais (rires) ! C’est un truc de fou !

Tu t’attendais à avoir un tel impact sur le milieu du rap et sur la culture en général ? Tu sais, j’essayais juste de faire de la bonne musique ! Si tu mets de côté les titres les plus commerciaux, tu remarqueras que la plupart des morceaux étaient des choses que j’avais faites bien avant la sortie de l’album. Des trucs que j’avais mis sur le côté et que je pensais bien utiliser un jour. Avant d’aller à Los Angeles bosser avec Dre, j’ai bossé pas mal à Detroit, j’avais plein de matériel. J’ai fait plusieurs versions de l’album, mais qui n’ont pas été retenues au final. Parce qu’en réalité, mon souhait, c’était de mettre une sorte de « filtre » californien sur certains morceaux, et de bosser avec Nate Dogg pour faire les chœurs. De mettre une énergie « Death Row » dans l’ensemble. Dre a bien senti les choses. Il m’a dit, à propos du disque, que je n’avais pas vraiment besoin de mettre cette couleur californienne, que l’album tenait comme ça, mais qu’on pouvait le faire si j’en avais envie. Mais moi, c’est comme ça que je le sentais. J’aurais pu faire un double album, facilement. Je pouvais faire le disque que je voulais.

Certains morceaux sont devenus cultes… Les morceaux emblématiques, ce sont les professionnels des maisons de disques qui les ont choisis, ce sont eux qui ont dit ce qui allait marcher, mais moi j’étais convaincu que tout allait fonctionner. Prends le Super Bowl : je savais que si je voulais le faire rien ne pouvait m’en empêcher tellement le disque était balèze. Sur chaque morceau du disque, tu as juste envie de faire la fête, de passer du bon temps (rires) ! Et puis, quand un mec du label a dit que j’avais vendu des millions d’albums, plus rien n’a été un problème. Tout le monde faisait ce que je voulais qu’on fasse. Tout a été différent à partir de ce moment-là. Il n’y a plus eu beaucoup de discussions.

Y a-t-il un truc que tu n’as jamais dit à Dr. Dre ou Eminem et que tu aimerais leur confesser aujourd’hui ? Non, pas vraiment. Je leur envoie encore des textos parfois pour leur dire ce que je pense de telle ou telle chose. On a des façons différentes de penser. Mais on est suffisamment proches que pour savoir ce que l’un ou l’autre pense sans se le dire.

Pour cette tournée mondiale, tu es accompagné de Busta Rhymes, une autre légende du rap. Pourquoi lui ? Il a toujours été un de ces mecs à qui je prête beaucoup d’attention. Il a un côté compétitif, mais pas quand nous sommes ensemble sur scène. Il donne tout pour le morceau, sans se soucier de savoir si je lui ai piqué une ligne de texte. Il est à fond dans le truc et il a une approche que j’aime beaucoup.

Cette tournée s’appelle « The Final Lap » : est-ce la dernière fois que nous verrons 50 Cent sur scène ? C’est la dernière fois que vous me verrez sur une tournée aussi énorme. Ce sera dans le top 2 ou top 3 des plus grosses tournées de l’année. Vous allez voir. Ça va être dingue.

Ce ne sera pas la première fois que tu viendras en Belgique. Que penses-tu du public belge ? J’ai toujours eu de bonnes expériences en Belgique donc je pense que ce sera bien. Mais je réfléchis toujours à la manière de rendre les shows encore meilleurs. Quand mon producteur me pose des questions, veut chipoter sur ceci ou cela, je lui dis : « Ne me dit pas non. Non, ce n’est pas une option. Dis-moi juste combien ça coûte. Ne me dis pas que c’est impossible ». Tu vois ce que je veux dire (rires) ?