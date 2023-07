Procès des attentats de Bruxelles : dernier tour de parole pour la partie civile ce mercredi

C’est un dernier tour de parole qui s’est engagé mardi après-midi au procès des attentats du 22 mars 2016 devant la cour d’assises de Bruxelles, avec les répliques du parquet fédéral. Ce mercredi matin auront lieu celles de la partie civile, avant les ultimes remarques de la défense jeudi. La présidente donnera ensuite la parole en dernier lieu aux accusés et déclarera les débats clos. Le jury entrera alors en délibération pour plusieurs jours dans un hôtel de la capitale. Dès qu’ils seront parvenus à un verdict, ils reviendront en salle d’audience et la présidente prononcera l’arrêt.

Les avocats de la partie civile qui se sont coordonnés, représentant notamment les collectifs de victimes V-Europe et Life4Brussels, ont annoncé mardi qu’ils auront besoin de toute la matinée de ce mercredi pour répliquer aux arguments de la défense. Deux autres avocats, qui ne se sont pas associés à leurs confrères lors des plaidoiries, répliqueront, eux, en début d’après-midi. Me Jean-Philippe Mayence a annoncé 30 minutes de temps de parole et Me Alexandre Wilmotte 10 minutes.