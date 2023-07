La zone de police Midi trouve 140 kg de drogue lors de neuf perquisitions à Saint-Gilles

La zone de police Midi, qui couvre les communes d’Anderlecht, de Forest et de Saint-Gilles, a découvert plus de 140 kg de drogue, des armes à feu, des couteaux, des tasers et une somme de 90.000 euros lors de cette opération menée à Saint-Gilles.

En collaboration avec la police fédérale, la zone Midi a mené une opération ciblée lundi matin dans les environs de la place Bethléem à Saint-Gilles. Au cours de celle-ci, la police a saisi 24 kg de cannabis, 120 kg de résine de cannabis, 270 grammes d’héroïne et 15 grammes de cocaïne. Six armes à feu avec munitions, deux tasers, un coup de poing américain, deux battes de base-ball et plusieurs couteaux ont également été saisis.