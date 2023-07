Des dédicaces et du mentalisme

On pourra y voir une exposition gratuite sur « Les Simpson » de 9 h à midi et assister à une séance de photos et de dédicaces avec des célébrités à 15 h : Renaud Rutten, Tamara Payne (Stacy Star), Pepone, Jean Barbera et les Héros du Gazon (Philippe Leclercq et Thomas Faut) Le moment phare de la journée sera sans conteste l’impressionnant spectacle de mentalisme de Benjamin Ghislain : « Brain damage » (réservations obligatoires).

Brain Damage est un spectacle qui cartonne depuis 6 ans un peu partout en Belgique puisqu’il a déjà été joué plus de trois cents fois. On a pu le voir tout récemment à la Comédie Centrale à Charleroi. Le magicien sourit en le résumant : « C’est un spectacle drôlement énervant ! ». Et en effet, « Brain Damage » allie l’étonnement et l’humour tout en poussant le spectateur à participer : « C’est une expérience hyper participative, qui se termine par un final à rebondissements multiples ! ».

Pour Benjamin Ghislain, qui a toujours été attiré par la magie et qui a trouvé son épanouissement dans le mentalisme, il n’est pas question de recourir à l’hypnose : « Je veux être bienveillant et j’oriente le show pour montrer comment nous pouvons tous être influencés. Peut-être cela servira-t-il à mieux saisir les techniques de manipulation. »

Le mentalisme est une passion pour ce biologiste de formation et il a pu en faire son métier. En plus de « Brain damage », conçu pour s’adapter aux publics les plus divers, il a aussi créé « Experimental », « Elementaire » (consacré à Sherlock Holmes) et « Hemi-Spère ». Toujours on y retrouve la marque de l’artiste : une envie de partager un moment agréable avec son public et une visée de nature pédagogique, tout en mélangeant les genres. En effet, formé à l’art de la magie et aux astuces de l’illusionnisme, notamment avec son maitre et ami le magicien Monte Cristo de Dinant, Benjamin Ghislain se base sur une solide connaissance de la psychologie. Il dévore les ouvrages consacrés, par exemple, aux biais cognitifs. Le résultat est époustouflant et laissera le spectateur pantois. « Brain Damage » sera adapté pour la séance de Morialmé : « On peut voir le spectacle à plusieurs reprises car les interactions sont différentes. Le final change donc d’une fois à l’autre car je suis très attentif aux réactions du public. »