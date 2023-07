Mouton et cheval à l’honneur

Les festivités débuteront le vendredi à 18 h 20 au stade de foot avec une after work spécialement consacrée aux années 80 et animée par Sound Perfect. Comme le proposent les organisateurs : « venez fêter le début des vacances avec nous autour d’un bon apéro ». Et d’ailleurs, un apéro sera offert à ceux qui viendront munis d’un accessoire « eighties ».

A partir de 10 h, les concours seront lancés pour les animaux engagés dans la compétition. Pour les spectateurs, ce sera l’occasion de (re)découvrir plusieurs aspects du monde rural. En plus des concours, il sera possible d’assister à des spectacles équestres. Les plus curieux pourront également découvrir comment les moutons sont tondus ou bien encore comment on peut pratiquer le débardage avec des chevaux, plutôt qu’avec des machines. Petits et grands apprécieront certainement aussi les romantiques balades en calèche. Notons que pour les plus petits, le comité a également prévu des châteaux gonflables et une toujours appréciée pêche aux canards. De vieux tracteurs seront également exposés.