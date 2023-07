Sept concerts au kiosque de Couvin

Le deuxième concert se déroulera ce dimanche 9 juillet à 15h. L’Harmonie royale de Couvin qui avait déjà ravi ses auditeurs l’année dernière reviendra avec ses belles notes. Cette formation musicale anime la localité et la région depuis plus de deux siècles.

Le rendez-vous suivant est prévu le samedi 15 juillet à 18 h avec « The Gling-Gling’s », un groupe actif de la Fédérock Sambre & Meuse. Grégory Biron, Marc Swaelens et Dominique Piron proposent des reprises des années 60 à aujourd’hui. On a pu les voir, notamment, début juin au Musée du Magré Tout, lors de la fête de l’archéologie.

Le samedi 29 juillet à 18 h, « The Travellers » exposera ses talents musicaux. Ils plongeront le public dans un voyage dans l’univers de la chanson française en revisitant les grands noms : Bashung, Hallyday, Leforestier, Chedid, Lavilliers… Ils ont choisi la formule trio : guitares, saxophone et percussions.

Le samedi 5 août, à 18 h, prestation du groupe « Try potes ». À l’abordage avec un banjolélé, une guitare et un banjo sautillant. Le trio propose une traversée à décoincer toutes les humeurs moroses via un nouveau répertoire pour une soirée remplie de rires, de joie, de chansons à répondre, de turluttes (si si), de refrains parfois tendres et parfois engagés

Le dimanche 13 août à 18 h, ce sera au tour de « Camarades Bourgeois » de s’installer sur le kiosque. Le groupe rafistole des vieilles chansons de Renaud et s’empare, sans fioriture ni caricature, de ritournelles restées en embuscade, quelque part dans un coin de nos têtes

Enfin, la saison se terminera le samedi 19 août à 18 h avec une prestation du groupe « Dixieland Band ». En tenue Cotton Club, le Dixieland Band interprétera les classiques du jazz de la Nouvelle-Orléans.