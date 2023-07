Modification de la circulation, zones de rencontre et infrastructures cyclables : Forest présente son plan de circulation pour le quartier Neerstalle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’important dossier de la mobilité au cœur de Forest et du quartier Neerstalle lancé en 2016 se concrétise avec l’approbation du Contrat local de Mobilité (CLM) en collège la semaine dernière.

« Je suis ravie de voir cette étape importante enfin aboutir pour un quartier Neerstalle où il fait bon vivre, où l’espace public favorise la rencontre, et qui est sûr pour les habitants et tous les usagers de la route. Ce programme d’interventions vise à diminuer le trafic de transit et à rendre les modes de transport alternatifs plus attrayants », explique Esmeralda Van den Bosch (Groen), échevine de la Mobilité de Forest.