Century 21 Les Lacs évolue encore!

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

L'agent immobilier est amené à gérer de nombreux projets, tous différents, et doit s'adapter aux spécificités de chaque client. C'est également un métier gratifiant. En effet, l'agent immobilier accompagne généralement les personnes dans un des projets les plus importants de leur vie : l'achat et/ou la vente d'un logement.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

L’agence a été créée en 2009 par les parents de mon épouse Fiona, Eric Barthélemy et Véronique Majot, commerçants et originaires de Walcourt. C’est pour cette raison que la première agence fut implantée dans cette région. En 2012, nous y avons fait nos premiers pas à leurs côtés. En 2020, nous avons eu l’opportunité de reprendre une agence sur Gerpinnes, étant moi-même originaire de là, nous n’avons pas hésité un instant. C’est une région qui me tient particulièrement à cœur. Connaître son quartier, sa région est un véritable atout pour mener au mieux nos missions de vente et de location.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Il y en a énormément mais ceux qui nous restent en tête c’est la satisfaction de nos clients chaque jour. C’est tellement gratifiant !

Avez-vous des projets pour la suite ?

Oui, bien sûr ! Nous en avons toujours mais deux de nos plus gros projets viennent d’être réalisés. Tout d’abord, depuis le 1er juin, la reprise totale de l’ensemble des agences CENTURY 21 Les Lacs par mon épouse, Fiona et moi-même. Ensuite, depuis ce 1er juillet , nous avons à nouveau agrandit notre entreprise avec la reprise de deux nouvelles agences existantes, à savoir les agences Century 21 Beaux Villages, situées à Mettet et à Florennes. CENTURY 21 Les Lacs et Century21 Beaux Villages ne font plus qu’un !

Le mot de la fin est pour vous !

Le Belge continue à investir dans l’immobilier et passe ainsi du rêve à la réalité malgré la complexité du marché immobilier. Ce secteur est sans cesse en évolution avec l’arrivée de nouvelles technologies et c’est dans cette optique que nous comptons développer notre entreprise afin de rester à la page dans ce beau métier qui nous plaît tant.

