Une expo de voitures de prestige pour la bonne cause à Wanze

Passionnés de voitures anciennes et de prestige, l’exposition qui se tiendra le samedi 15 juillet à Wanze devrait vous plaire. Exposition de voitures, mais également baptême à bord de ces véhicules d’exception sont au programme.

Tout a commencé il y a trois ans, lorsqu’il a rencontré les fondateurs de l’ASBL « La Potion Magique ». « J’ai rencontré Fabienne et Lionel qui m’ont fait part de leur expérience personnelle et de la raison pour laquelle ils ont créé l’ASBL », nous confie David Leleux. « Elle organise différents stages sportifs et ludiques adaptés aux enfants handicapés mentaux, une fantastique œuvre. »

Un ticket baptême Touché, David Leleux a alors souhaité combiner sa passion pour les voitures anciennes et luxueuses au soutien à cette association. « Chaque année, depuis plus de 6 ans, j’organise des balades de véhicules ancêtres devant la friterie et au château de Moha pour les Fêtes de la Neuvaine », nous explique-t-il. Des voitures anciennes et luxueuses se réuniront ainsi devant la friterie wanzoise ce samedi 15 juillet.

« Lors de la 1re édition de l’an passé, plus de 55 voitures ont répondu à l’appel. J’aurais aimé plus de visiteurs puisque les bénéfices pour L’ASBL sont principalement générés par les baptêmes ». David offre plusieurs formules en fonction du type de participant. Les exposants pourront choisir de simplement exposer leur véhicule, de l’exposer et d’acheter un roadbook, mais également de l’exposer et de proposer un baptême à un des visiteurs ayant acheté un ticket baptême. En effet, les visiteurs pourront, pour 20 €, monter dans un de ces prestigieux véhicules et partir faire un tour avec le propriétaire. S.I.