Rémy, «Champion du boudin» depuis 40 ans à Mons, est en faillite: Luminus lui réclamait 38.000 euros de régularisation, «C’est terminé pour moi...»

Être indépendant n’est pas chose aisée. Cette année, la crise énergétique les a durement frappés et certains y ont laissé des plumes. D’autres ont même dû jeter l’éponge. C’est le cas de Rémy Pin, fabricant de boudin depuis 40 ans à Mons. « C’en est fini pour moi», déclare-t-il. Après des décennies de savoir-faire et un sacre international, son entreprise ferme. « Je n’ai plus rien à mettre en valeur, c’est juste terminé ». Les raisons de cette faillite sont nombreuses et externes à Rémy Pin.

Le Covid

Comme pour de nombreux indépendants avant lui, la crise sanitaire a malheureusement eu des conséquences. « Cela nous a tués une première fois », indique Rémy. Ont suivi d’autres crises, notamment celle de l’énergie.