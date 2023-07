Pour un été festif et sans risques dans la province de Namur

Les « 6 heures de brouette » à Gembloux en avril dernier, la fin des examens à Beauraing les 26, 28 et 29 juin, en ce début d’été, les occasions de faire la fête ne manquent pas. C’est la raison pour laquelle les acteurs associatifs, provinciaux ou communaux sont sur le pont et collaborent entre eux. Depuis plusieurs années, ils ont développé un dispositif inédit et original intitulé « Safe Jam ».

« Nous ne nous limitons pas à des prises de sang ou des distributions de préservatifs, commente-t-on dans les services provinciaux. Nous œuvrons aussi dans la prévention à l’intention de nombreux « publics cibles », dépistages (VIH, syphilis, chlamydia, gonocoque), accompagnement psychosocial de personnes vivant avec le VIH et réduction des risques liés à l’usage de psychotropes. Cette action fait d’ailleurs l’objet d’une reconnaissance officielle au niveau régional. En mars dernier, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, a octroyé au service provincial un agrément comme opérateur en promotion de la santé pour 5 ans. Cette reconnaissance va de pair avec un subside pour développer le travail de prévention. Il vise les usages addictifs, la réduction des risques et les maladies infectieuses. D’autres accompagnements sont prévus : les Apér’Oheytois (20 juillet), le Blue Bird Festival (à Ohey, les 20 et 21 juillet), le Timeless Festival (à Rochefort les 5 et 6 août), le Gedinne Summer Festival (les 11 et 12 août), le Space Safari (à Hastière, du 1 au 3 septembre), le LeuzEvents (8 et 9 septembre) et Label Fête (pendant les Fêtes de Wallonie à Namur 13 et 14 septembre). Des rendez-vous auxquels il faut encore ajouter une nouvelle session de formation pour de futurs volontaires Safe Jam, le 3 juillet. Parce que la mission, c’est aussi cela ! »