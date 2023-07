«C’est le moment de s’arrêter»: l’animateur de France 2 annonce l’arrêt de son émission culte, lancée en 2012

« Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain », émission présentée par Michel Cymes et Adriana Karembeu, ne sera pas de retour à la rentrée sur France 2. « Notre but a toujours été de ne pas revenir sur quelque chose qu’on a déjà traité, à moins que sur un sujet précis, il y ait eu des progrès ces dernières années comme le microbiote… Et c’est pour ça que ‘Les pouvoirs extraordinaires du corps humain’ vont s’arrêter. Parce qu’en onze ans d’émission, on a fait le tour de tous les pouvoirs du corps humain. Je pense que c’est le moment de s’arrêter », a confié Michel Cymes à Télé-Loisirs.