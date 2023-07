Vooruit dénonce l’absence de coopération entre les zones de police et les communes concernant la lutte contre les courses de rue

D’après les chiffres transmis par la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), 109 infractions ont été détectées par la zone de police Bruxelles-Ouest en rapport avec des courses de rue depuis 2019. Pour la zone Bruxelles-Ixelles, il n’y a pas de chiffres précis concernant le nombre d’infractions. En revanche, la zone a saisi 39 véhicules administrativement et 9 judiciairement en 2020 ainsi que 31 saisies administratives et 5 judiciaires en 2021. Pour la Zone Nord, en 2021, il y a eu 299 cas de vitesse inadaptée et 23 cas de conduite dangereuse. En 2022, les chiffres étaient de 268 et 39. Cette année, ils sont déjà de 41 et 12.