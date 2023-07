«Wham!»: de copains d’école à superstars, découvrez le parcours du duo formé par George Michael et Andrew Ridgeley, sur Netflix

Ils se sont rencontrés au milieu des années 70 à l’école Bushey Meads, dans le comté de Hertfordshire, au nord de Londres. Après avoir lancé un premier groupe avec d’autres copains, George et Andrew créent, en 1982, Wham ! Ils sont jeunes, ils sont beaux et ont des rêves plein la tête… Leur premier single, « Wham Rap ! (Enjoy What You Do) » fait un carton, la suite de leur répertoire aussi, avec des titres comme « Club Tropicana », « Wake me up before you go-go », « Freedom », « I’m your man » et, bien sûr, « Last Christmas ». Malgré leurs innombrables tubes, les 30 millions de disques vendus ou leur statut de premier groupe occidental à s’être produit en Chine communiste, 1986 marquera la séparation du duo. George Michael décide de la jouer solo et poursuit sa carrière artistique jusqu’à son décès le jour de Noël 2016.

Quarante ans après la sortie du premier album, « il y a encore des millions de fans de Wham ! dans le monde et ce sera vraiment spécial pour eux d’entendre les histoires du groupe parce qu’il y a beaucoup de choses dans ce documentaire dont Andrew n’a jamais parlé auparavant », précise un porte-parole de la plate-forme de streaming.