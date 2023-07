Playcation revient avec 21 projets pour renforcer l’offre de jeu en région bruxelloise

Nous voulons faire de Bruxelles une ville où tous les enfants peuvent jouer et se dépenser librement dans leur quartier. Pour 2023, Playcation met l’accent sur les quartiers les plus précaires et les plus denses, qui comptent moins d’espaces verts, car les besoins y sont importants », déclare Ans Persoons (Vooruit), membre du Collège de la commission communautaire flamande en charge de la Culture, de la Jeunesse et du Sport. « Il faut que les enfants puissent jouer, faire du sport et découvrir la culture dans leur environnement immédiat de manière accessible. »

Les organisations et les riverains ont l’occasion de réaliser leur projet pour l’été. Par exemple, l’architecte-agricultrice Kaat Vandervelde crée un paysage de jeu en terre à Ganshoren avec son projet Kom spelen op de TOP. L’artiste Alice Van Innis recueille quant à elle les histoires des habitants du quartier. Elle les transforme en sculptures qui forment un véritable scénario sur la Place du Jardin aux Fleurs. Les deux frères palestiniens Sami et Saïf (via Museums of Belgium) vous apprendront à fabriquer des cerfs-volants traditionnels dans dix endroits différents de la ville, dont les rampes du Palais de justice.