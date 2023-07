«On a échangé nos places»: Iris Mittenaere prend du galon dans «Ninja Warrior» sur TF1

Pour la première fois, Iris Mittenaere va commenter certaines épreuves ! « Oui, à certaines occasions, je serai avec Denis tandis que Christophe Beaugrand descendra auprès des familles des candidats. On a échangé nos places et on s’est bien amusés », confie-t-elle à Ciné-Télé-Revue. « Mais c’est beaucoup de boulot, car c’est très différent comme rôle. C’est impressionnant. Déjà, on est en haut de la tour. Et être aux côtés de Denis, ça impressionne aussi. Mais j’ai de super-bonnes relations avec lui et il a m’a bien aidée. Il m’a donné beaucoup de conseils. Il a été super. » On a hâte de la découvrir dans ce nouveau rôle, ce vendredi sur TF1.