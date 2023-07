Prix de l’immobilier : les maisons et les appartements neufs les moins chers de Belgique sont dans le Borinage !

Une maison à Colfontaine

Le prix moyen d’une maison neuve en Belgique s’élève à présent à près de 387.000€. Les provinces du Brabant flamand et d’Anvers sont les plus chères, tandis que les prix les plus bas se situent dans le Hainaut. Au niveau des communes, c’est à Kraainem qu’il faut débourser le plus pour s’offrir une maison neuve, et à Colfontaine que les habitations neuves sont les moins chères.