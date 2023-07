Via la création de l’ASBL « Courant Alternatif », Ixelles lance sa première communauté d’énergie

Pour rappel, une communauté d’énergie est un ensemble d’acteurs (citoyens, entreprises, associations, pouvoir public…) qui se regroupent pour partager, à moindre coût, tout ou une partie d’une production d’électricité de source renouvelable (ici plusieurs installations de panneaux photovoltaïques). Concrètement, quatorze riverains et un commerce volontaires du Nord d’Ixelles (périmètre de la place Fernand Cocq) ont désormais la possibilité d’acheter à moindre coût le surplus d’électricité produite par les installations photovoltaïques situées sur trois écoles du quartier (l’Athénée Royal d’Ixelles, l’école L’Etoile du berger et le CEFA).

Une répartition équitable Ils se répartiront l’énergie en fonction de la production d’énergie solaire disponible (ce qui devrait correspondre à 30 % de leur consommation totale d’énergie). L’électricité sera répartie le plus équitablement possible entre les membres en fonction de leurs besoins en électricité, réévalués chaque quart d’heure. Le prix d’achat à la communauté s’élèvera à 18 € cents TVAC par kWh (contre 30 cents via un fournisseur classique), ce qui représente un avantage de 40 % par rapport au prix actuel sur le marché.

« Je suis fière d’annoncer la création d’une première communauté d’énergie à Ixelles, une étape qui marque un pas supplémentaire vers la transition énergétique du territoire communal », souligne Audrey Lhoest (Ecolo), échevine du Climat, de l’Environnement et de l’Énergie. « Il s’agit ici d’accompagner les citoyens et citoyennes vers des choix énergétiques favorables à l’environnement, de contribuer à faire baisser leur facture d’énergie, tout en participant à leur autonomie énergétique. »

L’étape cruciale La signature des statuts fait suite à l’approbation du dossier de candidature par Brugel, l’autorité bruxelloise de régulation dans les domaines de l’électricité et du gaz. Cette étape cruciale permet le démarrage des activités de partage d’électricité. Christos Doulkeridis (Ecolo), le bourgmestre, ajoute : « Je retiens de cette belle expérience qu’au-delà de retombées positives pour notre environnement, elle a renforcé et continuera à améliorer la cohésion sociale des riverains du quartier ; il est essentiel que les préoccupations environnementales soient mises au service des Ixellois et Ixelloises et du bien-vivre ensemble. »