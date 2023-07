Le 9 juillet 2021, nous vous parlions de Sabri, ce jeune rappeur alors âgé de 24 ans qui sortait son premier EP intitulé « Elles ». Deux ans plus tard, Sabri a mûri. Ayant fait face au décès de sa maman, le Bruxellois n’est plus celui qu’il était. Celui qui pratiquait le basket de haut niveau a changé et cela se ressent dans sa musique.

Aujourd’hui, Sabri n’est plus. Dites désormais bonjour à Klutch. L’artiste, fraîchement renommé, se dévoilait le mois dernier dans son nouveau projet « 21 juin 2023 ». L’occasion pour nous d’en connaître davantage sur ce changement d’identité et de direction artistique.

Exactement ! La mèche bleue, je la vois comme la solitude. J’ai été très seul. J’ai perdu ma mère et 8 mois après j’ai perdu ma grand-mère. Après, j’ai vécu seul avec toutes les responsabilités que ça implique, j’ai une femme… J’ai vraiment vu la vraie vie. Tandis que Sabri, il était plus dans le « tout va bien, tout est rose ». Je suis passé à l’adulte d’une seconde à l’autre, comme si j’avais pris 25/30 ans dans ma tête. C’est donc logique tout ça. Pour moi, la mèche bleue c’était vraiment pour mettre en avant la solitude. J’ai tellement été très seul qu’il fallait que je le marque quelque part. Et comme je ne suis pas très tatouage, j’ai opté pour la mèche. Il faut que ça me suive, il faut que je me rappelle que j’étais seul et que je suis passé par plein de trucs.

Même visuellement, la direction artistique n’est plus la même, avec par exemple ta nouvelle coupe de cheveux et tes mèches bleues. S’agit-il d’une volonté de ta part ?

Comme tu sais, je fais du basket. Quand le match est à égalité et qu’il reste deux secondes, on va donner la balle au meilleur joueur qui va marquer à la dernière seconde. Ce joueur-là, dans le basket, on dit qu’il est « clutch ». Moi, j’ai souvent eu cette situation-là au basket. C’est quelqu’un qui renverse la tendance. Quand tu crois que tout est perdu, tu peux encore tout gagner à la dernière seconde. Le basket fait tout à fait de partie de ma vie. C’est pour ça que j’ai utilisé ce terme dans la musique aussi.

Parce que j’ai grandi, tu vois ? J’ai grandi, j’ai mûri… Je ne me sentais plus apte à faire la musique que je faisais avant parce que je vis d’autres choses et j’ai vécu d’autres choses aussi. Je me devais d’évoluer : j’évolue dans ma musique et dans ma vie privée.

Tu as sorti le projet « 21 juin 2023 ». Tu m’expliques la stratégie choisie autour de sa sortie ?

Comme j’ai été absent très longtemps, je me suis dit que j’allais sortir des EP de trois titres toutes les deux semaines. Le but était d’expliquer le changement, de ne pas être trop brutal. Je comprends que je viens de Sabri, très joyeux, très love… Je ne pouvais pas arriver avec un truc en mode « maintenant je suis comme ça ». Même les prod, c’est un total changement. Donc, pour ne pas brusquer les auditeurs, j’ai voulu faire partie par partie. À partir du 24 avril, j’ai sorti des EP de trois titres toutes les deux semaines. Et le 21 juin, j’ai sorti quatre titres pour tout regrouper, pour que ça fasse un projet entier.

Musicalement parlant, quelle est la différence entre Sabri et Klutch ?

Sabri, c’était très solaire, très zumba… C’était un peu plus « fabriqué » commercialement parlant. Tandis que Klutch, c’est authentique, tu vois ? Aujourd’hui, je ne peux pas te sortir un son s’il n’y a pas d’âme dedans. C’est le début de Klutch : je sais où je vais, je sais pourquoi j’ai commencé comme ça. Là, sur mon PC, j’ai des prod qui n’ont rien à voir, où tu te dis « mais c’est quoi ça ? ». Je sais où je vais et je le fais petit à petit. Je prends mon temps, je ne suis pas pressé. J’ai des sons, tu vas vraiment te dire « mais c’est quoi ça ! ». Mais je ne peux pas les sortir maintenant, les gens ne vont pas comprendre. Le plus difficile, c’est de leur faire comprendre pourquoi c’est comme ça. Elle est là la complexité de la chose. Ça sera défini plus tard par des clips, des sons, des visu… Klutch, c’est vraiment l’authenticité, celui qui était en moi depuis longtemps.

Que puis-je te souhaiter pour cette « nouvelle carrière » ?