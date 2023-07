Le MR de Boussu se met en ordre de bataille pour les élections de 2024 et change de nom

Les partis commencent à se mettre en ordre de bataille pour les élections communales de 2024. C’est le cas du MR de Boussu. En vue de ce scrutin, les libéraux ont décidé de changer de nom. Ne dites plus MR mais UDC, pour Union Démocrate Communale.

Clarisse Locoge et Sheldon Dehon, les responsables de la section locale, estiment que le monde politique s’est trop éloigné du citoyen. Ils veulent changer les choses et affichent leur volonté d’être en contact direct et régulier avec la population.