Berchem-Sainte-Agathe reçoit 4 millions d’euros pour son Plan Local de Mobilité

Berchem-Sainte-Agathe reçoit un financement de 4 millions d’euros de Bruxelles Mobilité pour la réalisation de son Plan Local de Mobilité qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants en réduisant les nuisances dues au trafic.

« Cette opportunité de bénéficier de subventions pour développer notre Plan Local de Mobilité est une avancée majeure pour Berchem-Sainte-Agathe. Grâce à ce financement de la Région, nous pourrons enfin agir de manière concertée face au trafic de transit inopportun et améliorer les conditions de déplacement des cyclistes et des piétons. Nous voulons tirer parti des échecs passés pour réussir notre Contrat Local de Mobilité et apporter une réponse globale et équilibrée aux enjeux de mobilité qui affectent notre commune. Avec la participation active des habitants, nous construirons ensemble un avenir plus apaisé et durable pour Berchem-Sainte-Agathe. » – Christian Lamouline (Les Engagés), bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe.