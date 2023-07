Il veut éviter un animal et provoque une collision frontale à Dour

Entre 14h et 14h30, un accident s’est produit à Dour, sur la rue d’Elouges (N552), à proximité du McDonald’s et du Lidl. « Le conducteur a dévié de sa bande à cause d’un animal, il a fait un frontal avec un véhicule circulant sur l’autre bande », explique la police des Hauts-Pays.

Deux véhicules sont impliqués, une Range Rover et une Dacia Sandero Stepway. On dénombre deux blessés, dont on ne connaissait pas l’état de santé à l’heure d’écrire ces lignes. Mais des ambulances et le SMUR étaient sur place.